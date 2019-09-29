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В Лунинецком районе на школьный двор вместе с песком привезли костные останки

30.09.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Лунинецком районе на школьный двор вместе с песком привезли костные останки
В Лунинецком районе на пришкольную территорию вместе с песком привезли костные останки, сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Инцидент произошел 25 сентября в агрогородке Дятловичи. Владелец одного из частных подворий занимался строительством погреба. Когда яма нужной глубины была готова, остался лишний песок, который мужчина готов был отдать местным жителям. На предложение откликнулась администрация местной школы. Привезенную землю использовали для выравнивания дороги на территории учреждения образования. В это время в грунте и были обнаружены костные останки.

На место выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли эксперт-криминалист и судебно-медицинский эксперт. Они осмотрели частное подворье и пришкольную территорию, где насчитали около 30 фрагментов костей.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая установит давность захоронения и какому количеству людей принадлежат останки.

По информации БелТА.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

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