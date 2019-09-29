В Гомеле прохожие нашли мертвого велосипедиста

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на спуске в микрорайоне Монастырек прохожие обнаружили мертвого велосипедиста, сообщает ЧП Гомель.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Мужчину без признаков жизни обнаружили примерно в 14.30 на проезжей части улицы Толстого, рядом лежал велосипед. Как рассказали очевидцы, у велосипедиста сильно разбита голова.

Упал мужчина сам или его сбил автомобиль, теперь выясняют сотрудники милиции и эксперты.