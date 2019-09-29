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В Гомеле прохожие нашли мертвого велосипедиста
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на спуске в микрорайоне Монастырек прохожие обнаружили мертвого велосипедиста,
Мужчину без признаков жизни обнаружили примерно в 14.30 на проезжей части улицы Толстого, рядом лежал велосипед. Как рассказали очевидцы, у велосипедиста сильно разбита голова.
Упал мужчина сам или его сбил автомобиль, теперь выясняют сотрудники милиции и эксперты.
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Упал мужчина сам или его сбил автомобиль, теперь выясняют сотрудники милиции и эксперты.
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