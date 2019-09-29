Погребен под обломками стены. Несчастный случай со смертельным исходом произошел на свинокомплексе «Прогресс» ОАО «Лидахлебопродукт»

Источник материала: Вороновская газета





Как сообщил редакции «Лідскай газеты» начальник Лидского межрайонного отдела Департамента государственной инспекции труда Андрей Могильницкий, в минувшее воскресенье, примерно в 14.05, водитель автомобиля МАЗ доставил в Едки, на территорию свинокомплекса «Прогресс», комбикорм.

Выгрузив комбикорм внутри склада и не опустив грузовую платформу в транспортное положение, водитель начал выезжать обратно. Поднятой платформой автомобиля он задел перемычку ворот, и она вместе с частью стены склада обрушилась наружу. 50-летний грузчик свинокомплекса, который находился возле здания, был смертельно травмирован.

– Сейчас проводится расследование, – отмечает Андрей Могильницкий. – Но уже можно однозначно сказать, что основным нарушением, повлекшим за собой несчастный случай, является нарушение водителем автомобиля требований безопасности. Также следственными органами ведется проверка для дачи правовой оценки действиям водителя.



По словам Андрея Могильницкого, это первый случай со смертельным исходом, который произошел в текущем году в районе. Всего же с начала года на Лидчине зафиксировано 26 несчастных случаев, в 6 из них работники получили тяжелые производственные травмы.

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