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Погребен под обломками стены. Несчастный случай со смертельным исходом произошел на свинокомплексе «Прогресс» ОАО «Лидахлебопродукт»
30.09.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщил редакции
Выгрузив комбикорм внутри склада и не опустив грузовую платформу в транспортное положение, водитель начал выезжать обратно. Поднятой платформой автомобиля он задел перемычку ворот, и она вместе с частью стены склада обрушилась наружу. 50-летний грузчик свинокомплекса, который находился возле здания, был смертельно травмирован.
– Сейчас проводится расследование, – отмечает Андрей Могильницкий. – Но уже можно однозначно сказать, что основным нарушением, повлекшим за собой несчастный случай, является нарушение водителем автомобиля требований безопасности. Также следственными органами ведется проверка для дачи правовой оценки действиям водителя.
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Погребен под обломками стены. Несчастный случай со смертельным исходом произошел на свинокомплексе «Прогресс» ОАО «Лидахлебопродукт»
Как сообщил редакции «Лідскай газеты» начальник Лидского межрайонного отдела Департамента государственной инспекции труда Андрей Могильницкий, в минувшее...
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