Знакомая парня, который похитил бывшую девушку: «У них была сильная любовь раньше...»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня страну всколыхнула новость о похищении девушки в Бресте. Как удалось узнать Onliner, 29-летнего парня зовут Евгений, он трудился на временных работах то в Кобрине, то в своем родном Дивине. Пострадавшая Елизавета тоже из Дивина. С Евгением они встречались несколько лет.





— Евгений — обычный парень, учился у нас в школе, ничего плохого сказать о нем не можем, — говорят в Дивинской средней школе. — У него есть младшая сестра, их воспитывала бабушка, потому что родители много лет назад погибли в автокатастрофе, когда возвращались из Украины. В общем, не был он ни в драках, ни в каких-то делах замечен. Плохого о нем ничего не можем сказать.





В деревне говорят, что после школы Евгений никуда не поступил и перебивался случайными заработками.

— У него от отца вроде бы как бизнес какой-то остался, потом он в Москву ездил на шабашки, подрабатывал то в Дивине, то в Кобрине, — говорит знакомая Евгения и добавляет, что в компании он мог выпить, но сильно пьющим не был. — Сестра у него замужем уже, поэтому его как-то сдерживала.





21-летняя Елизавета выросла тоже в Дивине в полной и благополучной семье, у нее есть старшая сестра. В этом году Лиза окончила Полесский государственный университет в Пинске.

— С Евгением они встречались давно. Мне кажется, как минимум три года. У них была сильная любовь раньше. Я даже не знала, что они вообще расстались, — говорит знакомая пары. — Конечно, случалось всякое, они и ссорились, и мирились, но чтобы вот так затолкать в багажник автомобиля и похитить... Такого о нем никогда бы не подумала. Я в шоке.

Как сообщил Следственный комитет, в данный момент Евгений задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса — «Похищение человека». Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Елизавета с травмами находится в Жабинковской районной больнице, сейчас с ней работают следователи.

«Ранее подозреваемый судим не был, в настоящее время не работает. Прямо сейчас следователи проводят неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия, в том числе мотивы совершения преступления, устанавливаются», — сообщает СК в официальном Telegram-канале.