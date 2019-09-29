ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знакомая парня, который похитил бывшую девушку: «У них была сильная любовь раньше...»

30.09.2019 18:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня страну всколыхнула новость о похищении девушки в Бресте. Как удалось узнать Onliner, 29-летнего парня зовут Евгений, он трудился на временных работах то в Кобрине, то в своем родном Дивине. Пострадавшая Елизавета тоже из Дивина. С Евгением они встречались несколько лет.

Знакомая парня, который похитил бывшую девушку: «У них была сильная любовь раньше...»

— Евгений — обычный парень, учился у нас в школе, ничего плохого сказать о нем не можем, — говорят в Дивинской средней школе. — У него есть младшая сестра, их воспитывала бабушка, потому что родители много лет назад погибли в автокатастрофе, когда возвращались из Украины. В общем, не был он ни в драках, ни в каких-то делах замечен. Плохого о нем ничего не можем сказать.

Знакомая парня, который похитил бывшую девушку: «У них была сильная любовь раньше...»

В деревне говорят, что после школы Евгений никуда не поступил и перебивался случайными заработками.

— У него от отца вроде бы как бизнес какой-то остался, потом он в Москву ездил на шабашки, подрабатывал то в Дивине, то в Кобрине, — говорит знакомая Евгения и добавляет, что в компании он мог выпить, но сильно пьющим не был. — Сестра у него замужем уже, поэтому его как-то сдерживала.

Знакомая парня, который похитил бывшую девушку: «У них была сильная любовь раньше...»

21-летняя Елизавета выросла тоже в Дивине в полной и благополучной семье, у нее есть старшая сестра. В этом году Лиза окончила Полесский государственный университет в Пинске.

— С Евгением они встречались давно. Мне кажется, как минимум три года. У них была сильная любовь раньше. Я даже не знала, что они вообще расстались, — говорит знакомая пары. — Конечно, случалось всякое, они и ссорились, и мирились, но чтобы вот так затолкать в багажник автомобиля и похитить... Такого о нем никогда бы не подумала. Я в шоке.

Как сообщил Следственный комитет, в данный момент Евгений задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса — «Похищение человека». Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Елизавета с травмами находится в Жабинковской районной больнице, сейчас с ней работают следователи.

Знакомая парня, который похитил бывшую девушку: «У них была сильная любовь раньше...»

«Ранее подозреваемый судим не был, в настоящее время не работает. Прямо сейчас следователи проводят неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия, в том числе мотивы совершения преступления, устанавливаются», — сообщает СК в официальном Telegram-канале.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня страну всколыхнула новость о похищении девушки в Бресте. Как удалось узнать Onliner, 29-летнего парня зовут Евгений, он трудился на временных работах то в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Погребен под обломками стены. Несчастный случай со смертельным исходом произошел на свинокомплексе «Прогресс» ОАО «Лидахлебопродукт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика