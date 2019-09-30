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В Столине мужчина пытался забраться по водосточной трубе на первый этаж - и упал. Его не спасли

30.09.2019 23:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Столине следователи устанавливают обстоятельства гибели 38-летнего местного жителя, пишет «Медиа-Полесье».

29 сентября вечером мужчина шел в гости к знакомому, который живет в квартире на первом этаже многоэтажки. Дверь в подъезде товарища была закрыта, а домофона не было. Тогда мужчина решил забраться в квартиру друга через балкон. Он взялся за водосточную трубу, начал подъем, но на полпути потерял равновесие, не удержался и сорвался вниз.

При падении мужчина ударился головой об асфальт и умер на месте.

 
 
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При падении мужчина ударился головой об асфальт и скончался на месте происшествия.
 
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