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В Столине мужчина пытался забраться по водосточной трубе на первый этаж - и упал. Его не спасли
Источник материала: Tut.by
В Столине следователи устанавливают обстоятельства гибели 38-летнего местного жителя,
29 сентября вечером мужчина шел в гости к знакомому, который живет в квартире на первом этаже многоэтажки. Дверь в подъезде товарища была закрыта, а домофона не было. Тогда мужчина решил забраться в квартиру друга через балкон. Он взялся за водосточную трубу, начал подъем, но на полпути потерял равновесие, не удержался и сорвался вниз.
При падении мужчина ударился головой об асфальт и умер на месте.
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При падении мужчина ударился головой об асфальт и скончался на месте происшествия.
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