В Столине мужчина пытался забраться по водосточной трубе на первый этаж - и упал. Его не спасли

Источник материала: Tut.by

В Столине следователи устанавливают обстоятельства гибели 38-летнего местного жителя, пишет «Медиа-Полесье».

29 сентября вечером мужчина шел в гости к знакомому, который живет в квартире на первом этаже многоэтажки. Дверь в подъезде товарища была закрыта, а домофона не было. Тогда мужчина решил забраться в квартиру друга через балкон. Он взялся за водосточную трубу, начал подъем, но на полпути потерял равновесие, не удержался и сорвался вниз.

При падении мужчина ударился головой об асфальт и умер на месте.