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В Могилеве при пожаре погибли 76-летняя инвалид и ее сын

01.10.2019 09:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 1 октября в горящей квартире погибли 76-летняя пенсионерка и ее сын, сообщает МЧС. Полагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение мужчины с огнем при курении.

Спасателей вызвали в 2 часа ночи. Жильцов подъезда дома на проспекте Мира, где произошел пожар, не эвакуировали.

76-летняя инвалид и ее безработный 56-летний сын не спаслись. Огонь уничтожил имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

 
Теги: Могилев
 
 
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Полагают, что мужчина курил и проявил неосторожность, из-за чего и произошел пожар.
 
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