В Могилеве при пожаре погибли 76-летняя инвалид и ее сын

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 1 октября в горящей квартире погибли 76-летняя пенсионерка и ее сын, сообщает МЧС. Полагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение мужчины с огнем при курении.

Спасателей вызвали в 2 часа ночи. Жильцов подъезда дома на проспекте Мира, где произошел пожар, не эвакуировали.

76-летняя инвалид и ее безработный 56-летний сын не спаслись. Огонь уничтожил имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.