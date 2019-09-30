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В Могилеве при пожаре погибли 76-летняя инвалид и ее сын
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в ночь на 1 октября в горящей квартире погибли 76-летняя пенсионерка и ее сын,
Спасателей вызвали в 2 часа ночи. Жильцов подъезда дома на проспекте Мира, где произошел пожар, не эвакуировали.
76-летняя инвалид и ее безработный 56-летний сын не спаслись. Огонь уничтожил имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.
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Полагают, что мужчина курил и проявил неосторожность, из-за чего и произошел пожар.
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