В Пинском районе хулигана установили по улике на бутылке

Источник материала: Полесская правда



Подробности происшествия рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Татьяна Коток:

– В органы внутренних дел обратился 19-летний житель д. Галево и сообщил, что в вечернее время, находясь вблизи гаражно-строительного кооператива вместе с другом, неизвестный мужчина бросил в них стеклянную бутылку. Удар пришелся на теменную область головы заявителя. Со слов потерпевшего, никаких провоцирующих действий с их стороны не было.

Для осмотра места происшествия и установления лица, совершившего противоправные действия, выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Экспертом изъята бутылка, которую хулиган бросил в молодого человека. При ее исследовании криминалисту удалось обнаружить следы злоумышленника.

В ходе их проверки установлено совпадение с отпечатками пальцев рук пинчанина, 1972 года рождения. Полученная информация была передана правоохранителям, которые задержали подозреваемого. В оправдание своего поступка мужчина пояснил, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения и испугался возможного нападения молодых людей.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК Республики Беларусь.

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