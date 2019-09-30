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Тепловоз с пассажирскими вагонами сошел с рельсов в Могилеве
Источник материала: Tut.by
На станции Могилев-1 утром 1 октября сошел с рельс маневровый тепловоз. Он транспортировал 4 пустых пассажирских вагона. Никто не пострадал,
Сход маневрового тепловоза произошел в 06.50 на одном из стрелочных переводов станции Могилев-1. В 07.35 к месту инцидента прибыл восстановительный поезд для устранения последствий.
Движение поездов уже восстановлено. Пострадавших нет. Задержка пассажирского поезда направления «Могилев — Минск» составила 29 минут. Причины происшествия устанавливаются.
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Движение поездов восстановлено.
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