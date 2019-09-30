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Тепловоз с пассажирскими вагонами сошел с рельсов в Могилеве

01.10.2019 11:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На станции Могилев-1 утром 1 октября сошел с рельс маневровый тепловоз. Он транспортировал 4 пустых пассажирских вагона. Никто не пострадал, сообщили в МЧС.


Сход маневрового тепловоза произошел в 06.50 на одном из стрелочных переводов станции Могилев-1. В 07.35 к месту инцидента прибыл восстановительный поезд для устранения последствий.

Движение поездов уже восстановлено. Пострадавших нет. Задержка пассажирского поезда направления «Могилев — Минск» составила 29 минут. Причины происшествия устанавливаются.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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