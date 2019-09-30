В Вороновском районе произошло ДТП

Источник материала: Вороновская газета





Вчера около 17.00 на автодороге Р-145 Радунь-Заболоть вблизи д. Клайши произошло ДТП. Гродненец, 1994 г.р., без права на управление автомобилем, двигаясь на Audi 100 в направлении г.п. Радунь, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Мужчина доставлен в хирургическое отделение Вороновской ЦРБ. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травматический шок, многочисленные ссадины лица, туловища и конечностей. Автомобилю причинены технические повреждения.





