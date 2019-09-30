В Рогачевском районе из-за удара молнии загорелся дом

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе во время грозы молния ударила в дом, и он загорелся. Подробности сообщили в МЧС.



Фото: Reuters

Инцидент произошел 30 сентября примерно в 18.30 в агрогородке Тихиничи.

Молния ударила в деревянный дом.

В результате пожара повреждены обшивка и стена жилища. Пострадавших нет.