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В Рогачевском районе из-за удара молнии загорелся дом
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе во время грозы молния ударила в дом, и он загорелся. Подробности
Инцидент произошел 30 сентября примерно в 18.30 в агрогородке Тихиничи.
Молния ударила в деревянный дом.
В результате пожара повреждены обшивка и стена жилища. Пострадавших нет.
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Инцидент произошел 30 сентября примерно в 18.30 в агрогородке Тихиничи.
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