ГАИ призывает водителей быть особо внимательными на дорогах в связи с ухудшением погоды

Источник материала: Единство

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 37 водителей. Пресечено 65 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних к административной ответственности привлечено 30 водителей. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 60 пешеходов, из них 38 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 18 пешеходов находились в состоянии опьянения.

Дорожно-транспортные происшествия

28.09.2019 около 15.20 часов на 17 км а/д Р-1 «Минск-Дзержинск» Минского района водитель 1981 г.р., житель г. Фаниполя Дзержинского района, управляя автомобилем Форд S-МАХ и двигаясь в направлении г. Дзержинска, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, допустил занос автомашины, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажир 2013 г.р. получил телесные повреждения и госпитализирован в УЗ «МОДКБ». Несовершеннолетний пассажир находился в детском удерживающем устройстве.

29.09.2019 около 0.35 в г. Копыль водитель 1978 г.р., житель Копыльского района, управляя автомобилем Рено Меган-Сценик и двигаясь по ул. Тимковичской в направлении ул. Партизанской вблизи д.2, совершил наезд внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода 1983 г.р., жителя г. Копыля.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Копыльская ЦРБ». Пешеход световозврающим элементом не был обозначен.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать повышенные меры осторожности, а перед выездом необходимо произвести технический осмотр автомобиля. Не стоит забывать о технических жидкостях и минимальных температурах, при которых они замерзают.

Будьте предельно внимательными, проявляйте максимум осторожности и благоразумие при управлении автомобилем. Откажитесь от использования за рулем мобильного телефона. Сосредоточьтесь на дороге.

Соблюдайте скоростной режим, снизьте скорость движения. Большая часть аварий на скользких дорогах связана именно с водительской спешкой. Будьте спокойными. Внимательно следите за водителем впереди. Чаще смотрите в зеркала. Кто угодно вокруг вас может потерять управление, и тогда вам нужно будет действовать быстро и уверенно. Держите дистанцию до впереди двигающегося автомобиля. Не соблюдая дистанцию, вы сами сокращаете себе пространство для маневров. Если все вокруг снижают скорость, снижайте тоже: может быть, впереди пешеходы или дорожно-транспортное происшествие, которое вы не видите.

Самое неприятное, что можно встретить на дороге, – гололедица. Снижается сцепление шин с поверхностью дороги, тормозной путь удлиняется в пять раз. Проскальзывание колес может произойти из-за незначительного поворота руля, из-за того, что вы чуть дотронетесь до тормозной педали или прибавите газ.

Пешеходам тоже необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательным при переходе проезжей части улицы.

Обязательно смотрите по сторонам, когда переходите проезжую часть. Не делайте резких движений, будьте предсказуемыми. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть за машины при переходе проезжей части дороги. Переходите проезжую часть дороги строго в разрешенных местах. Не выходите на дорогу в ожидании пассажирского транспорта. При переходе проезжей части дороги держите детей за руку. Обязательно обозначьте себя и своих детей светоотражающим элементом.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, ваша безопасность на дороге зависит только от вас, от вашей культуры и взаимоуважения!