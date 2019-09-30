В Финляндии человек с мечом напал на студентов в колледже

Источник материала: Tut.by

В финском городе Куопио в помещении колледжа произошло нападение на студентов. Об этом сообщает Yle .



Фото: Sami Takkinen / Yle

Полиция сообщает, что один человек в результате нападения погиб, девять пострадали. Информацию о погибшем подтвердили в полиции.

Предполагаемый в нападении мужчина задержан. Полиция пришлось применить огнестрельное оружие во время инцидента.

Колледж находится в торговом центре Herman, там были расположены временные аудитории для студентов бизнес-отделения. Место происшествия оцеплено.

По сообщениям местных СМИ, нападавший был вооружен мечом. Полиция эту информацию не комментирует.