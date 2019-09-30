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В Брестской области отмечается рост числа мошенничеств в отношении пожилых граждан

01.10.2019 19:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в текущем году отмечается рост числа мошенничеств, совершенных в отношении пожилых граждан. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции старший инспектор управления охраны УВД Валерий Букач, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области отмечается рост числа мошенничеств в отношении пожилых граждан

За январь-август количество таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в два раза - с 12 до 31. Представитель УВД обратил внимание на рост таких преступных проявлений в отношении пожилых граждан, как хищение путем использования компьютерной техники. "Лица с противоправными намерениями, узнав код банковской карточки пенсионера, завладевают ею и похищают денежные средства. Таких преступлений было совершено 34, в 2018-м - 18", - рассказал Валерий Букач. Кроме того, произошел рост краж имущества (с 338 до 375).

Всего за восемь месяцев в Брестской области в отношении пожилых людей совершено 567 преступлений - на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост отмечается в 14 из 20 административных территорий региона. Наиболее существенный - в Жабинковском, Дрогичинском и Березовском районах.

Одной из причин негативной тенденции Валерий Букач назвал латентность таких преступлений. "Пожилые граждане к нам обращаются крайне редко. В основном заявления пишут их родственники. Нередко противоправное действие, совершенное в отношении пожилых людей, выявляется спустя какое-то время, что мешает нам своевременно на него отреагировать", - пояснил старший инспектор УВД.

В целях предупреждения преступлений в отношении пожилых граждан на территории области в 2019 году реализуется система мер по обеспечению их защищенности. Сотрудники милиции совместно с представителями других служб и ведомств посещают их на дому, обследуют условия проживания, выявляют проблемы, ведут профилактическую работу.

 
 
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  В Брестской области в текущем году отмечается рост числа мошенничеств, совершенных в отношении пожилых граждан. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции...
 
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