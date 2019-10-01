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В Шклове на заводе взорвался металлический бункер. Цех не работает
Источник материала: Tut.by
В Шклове 1 октября на территории филиала «Домостроение» завода газетной бумаги разорвало металлический бункер-накопитель для сбора опилок,
Металлический бункер-накопитель находится возле производственного здания цеха строганого и клееного бруса на территории филиала. О его разрыве спасателям сообщили в 20.23.
Когда к месту вызова прибыло МЧС, внутри бункера для сбора и транспортировки опилок горели опилки. В результате вспышки в бункере повреждены 48 м2 металлических стенок бункера-накопителя, закопчено лакокрасочное покрытие наружной стены цеха.
Технологический процесс в цехе остановлен. Причина происшествия устанавливается.
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ЧП произошло на территории филиала «Домостроение» завода газетной бумаги.
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