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В Шклове на заводе взорвался металлический бункер. Цех не работает

02.10.2019 12:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шклове 1 октября на территории филиала «Домостроение» завода газетной бумаги разорвало металлический бункер-накопитель для сбора опилок, сообщили в МЧС. Никто не пострадал.


Металлический бункер-накопитель находится возле производственного здания цеха строганого и клееного бруса на территории филиала. О его разрыве спасателям сообщили в 20.23.

Когда к месту вызова прибыло МЧС, внутри бункера для сбора и транспортировки опилок горели опилки. В результате вспышки в бункере повреждены 48 м2 металлических стенок бункера-накопителя, закопчено лакокрасочное покрытие наружной стены цеха.

Технологический процесс в цехе остановлен. Причина происшествия устанавливается.


 
 
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ЧП произошло на территории филиала «Домостроение» завода газетной бумаги.
 
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