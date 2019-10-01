В Шклове на заводе взорвался металлический бункер. Цех не работает

Источник материала: Tut.by

В Шклове 1 октября на территории филиала «Домостроение» завода газетной бумаги разорвало металлический бункер-накопитель для сбора опилок, сообщили в МЧС. Никто не пострадал.





Металлический бункер-накопитель находится возле производственного здания цеха строганого и клееного бруса на территории филиала. О его разрыве спасателям сообщили в 20.23.

Когда к месту вызова прибыло МЧС, внутри бункера для сбора и транспортировки опилок горели опилки. В результате вспышки в бункере повреждены 48 м2 металлических стенок бункера-накопителя, закопчено лакокрасочное покрытие наружной стены цеха.

Технологический процесс в цехе остановлен. Причина происшествия устанавливается.



