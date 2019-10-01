Ранее судимые жители Борисовского района избили инвалида ІІ группы и совершили хищение из его дома

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Тогда она позвала П. и Д. Преступники схватили беспомощного человека и, удерживая его, ударили несколько раз. После этого открыто похитили из дома импортную карту памяти из приставки к телевизору, денежные средства в сумме 10 рублей, бутылку самогона на общую сумму 29 рублей 83 копейки и скрылись с места преступления, чтобы распить спиртное.

Приговором суда Борисовского района все трое признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь, а П. и Г. также в грабеже, совершенном повторно.

На основании ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Два года будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях строгого режима его соучастник Д., а Г. проведет 2 года в исправительной колонии в условиях общего режима.

О. ГРОШЕВА, старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса