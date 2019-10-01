ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовчанка признана виновной в угрозе убийством

02.10.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Преступление произошло 1 января около 5 часов утра в квартире по ул. Трусова в Борисове. В новогоднюю ночь между М. и сожительницей ее отца произошел конфликт: молодая женщина хотела уйти продолжить отмечать Новый год со знакомыми вместо того, чтобы уложить своих малолетних детей спать. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, М. начала оскорблять сожительницу отца. Дочь последней А. заступилась за мать, из-за чего между ней и М. произошла ссора, переросшая в потасовку. Затем злоумышленница направилась на балкон, взяла топор и стремительно кинулась к потерпевшей с криком «убью». Потерпевшая приняла угрозу реально, ведь подвыпившая женщина всем своим видом показывала, что готова привести слова в действие. На помощь дочери пришла ее мать. Совместными  усилиями они вырвали топор из рук преступницы, после чего вызвали милицию.         

Приговором суда Борисовского района М. признана виновной в угрозе убийством, и на основании ст. 186 УК Республики Беларусь ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. На основании ч. 1 ст. 77 УК Республики Беларусь исполнение наказания отсрочено на 1 год.

О. ГРОШЕВА, старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса            

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение в отношении ранее несудимой борисовчанки М. 1996 г. р., которая угрожала убийством дочери...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Брестской области отмечается рост числа мошенничеств в отношении пожилых граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика