Борисовчанка признана виновной в угрозе убийством

Источник материала: Единство

Преступление произошло 1 января около 5 часов утра в квартире по ул. Трусова в Борисове. В новогоднюю ночь между М. и сожительницей ее отца произошел конфликт: молодая женщина хотела уйти продолжить отмечать Новый год со знакомыми вместо того, чтобы уложить своих малолетних детей спать. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, М. начала оскорблять сожительницу отца. Дочь последней А. заступилась за мать, из-за чего между ней и М. произошла ссора, переросшая в потасовку. Затем злоумышленница направилась на балкон, взяла топор и стремительно кинулась к потерпевшей с криком «убью». Потерпевшая приняла угрозу реально, ведь подвыпившая женщина всем своим видом показывала, что готова привести слова в действие. На помощь дочери пришла ее мать. Совместными усилиями они вырвали топор из рук преступницы, после чего вызвали милицию.

Приговором суда Борисовского района М. признана виновной в угрозе убийством, и на основании ст. 186 УК Республики Беларусь ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. На основании ч. 1 ст. 77 УК Республики Беларусь исполнение наказания отсрочено на 1 год.

О. ГРОШЕВА, старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса