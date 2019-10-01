ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре мужчина на улице продавал тротил за два рубля. И его купили

02.10.2019 15:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В милицию Мозыря сообщили, что по городу ходит мужчина и предлагает купить у него взрывчатое вещество — тротил. Его задержали. Подробности рассказали в МВД.

Продавцом оказался 64-летний злоупотребляющий спиртным местный житель — ему не хватало денег на выпивку. Оказалось. что он уже успел продать тротиловую шашку весом 400 г и электродетонатор — за 2 рубля. Покупателя тут же нашли и изъяли взрывоопасный предмет.

Тротил продавец унаследовал от умершего брата, который много лет назад работал буровиком.

Согласно заключению эксперта, вещество оказалось пригодным для взрыва.

Ранее проблем с законом ни продавец, ни покупатель не имели, теперь в отношении каждого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Им грозит до 7 лет лишения свободы.

МВД напоминает: если вы нашли оружие или боеприпасы, отнесите их в милицию или сообщите о находке по номеру 102. По законодательству лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной и административной ответственности. При обнаружении взрывчатых веществ или подозрительных предметов ни в коем случае не трогайте их и незамедлительно позвоните в милицию.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию Мозыря сообщили, что по городу ходит мужчина и предлагает купить у него взрывчатое вещество - тротил. Его задержали, но он уже успел продать шашку.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Шклове на заводе взорвался металлический бункер. Цех не работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика