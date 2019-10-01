Разыскивается мужчина, который ходит по квартирам в Бресте и проверяет, не заперты ли двери

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы не можем сказать - зачем он это делает. Но в милиции подозревают, что он задумал что-то нехорошее. А вам как кажется? Вы его знаете? Срочно звоните 102! Нужно опросить его, и узнать причину такого поведения.





ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность и местонахождение мужчины, который подозревается в совершении преступления по ст. 205 УК РБ.