|
Разыскивается мужчина, который ходит по квартирам в Бресте и проверяет, не заперты ли двери
02.10.2019 22:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мы не можем сказать - зачем он это делает. Но в милиции подозревают, что он задумал что-то нехорошее. А вам как кажется? Вы его знаете? Срочно звоните 102! Нужно опросить его, и узнать причину такого поведения.
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность и местонахождение мужчины, который подозревается в совершении преступления по ст. 205 УК РБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы не можем сказать - зачем он это делает. Но в милиции подозревают, что он задумал что-то нехорошее. А вам как кажется? Вы его знаете? Срочно звоните 102! Нужно...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)