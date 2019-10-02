Поджигателю из Быховского района изменили приговор на более суровый - мужчина не раскаялся

Источник материала: Tut.by

Мужчине, который поджег дом односельчанина в Быховском районе, заменили наказание на реальный срок в колонии. Прокурор района посчитал, а областной суд его поддержал, что ограничение свободы без направления в исправительное учреждение — слишком мягкий приговор. Мужчина не раскаялся, не возместил ущерб, вину признал частично, сообщили в Генпрокуратуре.



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По материалам суда, 30 января мужчина был пьян и поджег дом односельчанина в деревне Рыжковка из-за личных неприязненных отношений. Дом и вещи в нем сгорели. Нанесенный ущерб оценили в 6,7 тыс. рублей. Сам дом принадлежал Быховскому жилкомхозу.

Суд Быховского района приговорил поджигателя за умышленное уничтожение имущества по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

— При изучении законности постановленного приговора суда первой инстанции прокурор пришел к выводу, что назначенное обвиняемому наказание, не связанное с изоляцией от общества, не будет способствовать его исправлению и является необоснованно мягким, — добавили в Генпрокуратуре.

Прокурор решил, что суд в должной степени не учел, что преступление отнесено к категории тяжких и совершено общеопасным способом. Кроме того, остались не учтенными характер и степень общественной опасности содеянного, обвиняемый не возместил ущерб по делу, признал вину частично, не раскаялся в преступлении. И это несмотря на то, что он уничтожил единственное жилье потерпевшего и все его имущество.

Приговор был изменен. Наказание — более строгое: 4 года лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор суда вступил в законную силу.