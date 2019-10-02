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«Ехал в наушниках». В Пинске под поезд попал 14-летний велосипедист

03.10.2019 10:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пинские следователи разбираются в обстоятельствах травмирования подростка, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Вечером 2 октября в милицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним с телесными повреждениями привезли 14-летнего подростка.

Выяснилось, что около 18.30 он попал под поезд, когда переезжал на велосипеде железнодорожные пути по пешеходному переходу. По данным СК, подросток был в наушниках и сигналов поезда не слышал.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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