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«Ехал в наушниках». В Пинске под поезд попал 14-летний велосипедист
Источник материала: Tut.by
Пинские следователи разбираются в обстоятельствах травмирования подростка, сообщил в
Вечером 2 октября в милицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним с телесными повреждениями привезли 14-летнего подростка.
Выяснилось, что около 18.30 он попал под поезд, когда переезжал на велосипеде железнодорожные пути по пешеходному переходу. По данным СК, подросток был в наушниках и сигналов поезда не слышал.
Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Пострадавший в больнице.
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