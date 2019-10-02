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В Пинске подростка на велосипеде сбил проезжавший поезд
03.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Следователи напоминают: будьте бдительны при пересечении железной дороги!
Перед началом движения посмотрите по сторонам и убедитесь в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта, снимайте наушники, чтобы слышать подаваемые машинистами звуковые сигналы.
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