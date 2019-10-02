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В Пинске подростка на велосипеде сбил проезжавший поезд

03.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске подростка на велосипеде сбил проезжавший поезд
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области Дмитрий Иванюк, несчастный случай произошел 2 октября.

– Вечером в милицию поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями госпитализирован 14-летний пинчанин. Следственно-оперативной группой установлено, что примерно в 18.30 юноша пересекал железнодорожное полотно по пешеходному переходу на велосипеде, где был травмирован проезжавшим поездом. При этом пострадавший был в наушниках и сигналов поезда не слышал, – рассказал Дмитрий Иванюк.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следователи напоминают: будьте бдительны при пересечении железной дороги!

Перед началом движения посмотрите по сторонам и убедитесь в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта, снимайте наушники, чтобы слышать подаваемые машинистами звуковые сигналы.

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