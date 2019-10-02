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В Брестской области задержан распространитель детской порнографии

03.10.2019 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области оперативники задержали распространителя детской порнографии, возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области задержан распространитель детской порнографии

На днях оперативники Брестской области при отработке лиц, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение, выявили 20-летнего парня нетрадиционной сексуальной ориентации. Он рассказал, что в 2015 году в социальных сетях переписывался с якобы 17-летним мальчиком, который предлагал ему вступить в половые отношения. "Сотрудники милиции провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых организовали встречу с владельцем анкеты в соцсетях. "Мальчиком" оказался неработающий житель районного центра 1976 года рождения. По оперативной информации, четыре года назад в интернете у него была анкета с вымышленными данными. Таким образом вербовщик знакомился с несовершеннолетними, заигрывал с ними и предлагал секс", - рассказали в МВД.

Грумингу подверглись дети из различных регионов Брестской области. На сегодня установлены шестеро. Происходящее задержанный снимал на видео, которое распространял в интернете. СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343-1 УК за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего. Правовую оценку преступным действиям в отношении других установленных несовершеннолетних следователи дадут позже.

МВД по-прежнему выступает с инициативой о введении уголовной ответственности за груминг, так как большинство преступлений против половой неприкосновенности и свободы детей начинаются именно с обработки потенциальных жертв в интернете. "В последние годы мы констатируем значительные увеличения регистрируемых фактов совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета. Очевидно, что гарантировать безопасность наших детей в сети с применением действующего уголовного законодательства невозможно", – считает начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

 
 
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  В Брестской области оперативники задержали распространителя детской порнографии, возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает...
 
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