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В Бресте обнаружены костные останки
03.10.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В органы внутренних дел 1 октября поступило сообщение, что во время прокладки канализационных труб по улице Тихой рабочие обнаружили костные останки, находившиеся на глубине около метра. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.
В ходе осмотра костных фрагментов предварительно установлено, что речь идет о захоронении не менее двух человек. Предположительно останкам более 70 лет.
После проведения медико-криминалистической экспертизы будет установлено, какому количеству людей принадлежат костные останки и давность их захоронения.
По данному факту проводится проверка.
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В органы внутренних дел 1 октября поступило сообщение, что во время прокладки канализационных труб по улице Тихой рабочие обнаружили костные останки,...
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