В Бресте обнаружены костные останки

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел 1 октября поступило сообщение, что во время прокладки канализационных труб по улице Тихой рабочие обнаружили костные останки, находившиеся на глубине около метра. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.





В ходе осмотра костных фрагментов предварительно установлено, что речь идет о захоронении не менее двух человек. Предположительно останкам более 70 лет.

После проведения медико-криминалистической экспертизы будет установлено, какому количеству людей принадлежат костные останки и давность их захоронения.

По данному факту проводится проверка.