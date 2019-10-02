Очевидец: слухи о маньяке имеют под собой основание. УВД - работаем, но это точно не маньяк

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера сеть интернет будоражили слухи - якобы в микрорайоне Ковалёво г. Бреста было несколько нападений на девушек . Мол, по городу явно бегает маньяк. УВД вечером опровергло эту информацию - ничего подобного, никаких маньяков не зарегистрировано.





фото - иллюстрация

Ну что-же, бывает, частенько такое происходит, когда в интернет кто-то сливает что-то типа шутки, называется - фейк. Но вот что было дальше... Утром под статьей появились комментарии, которые заставили усомниться - а точно ли слухи, это слухи?





Вот они:

- А эта информация как раз правда!! Три дня назад, во дворе дома Волгоградская 11, за павильонам была попытка изнасилования девушки, с ножом он ее затащил за павильоны, сломал ей руку, это правда. - Меня лично допрашивали милиция, моего друга возили на детектор. Это уже 4-й случай подряд. Я вот только понять не могу, почему об этом сразу не предупредят? Почему они не хотят этого признать??? Даже описание есть этого урода, но.... в милиции об этом не распространяются!! Так что девушки, женщины, будьте внимательны, не ходите в позднее время суток сами, просите мужей или парней что б встречали вас!! Берегите себя! - Жильцы домов волгоградская 11, 9, 3, 12, 18 были все опрошены, многих возили на детектор. Описания маньяка вам на всякий случай. - 175-180, плотного телосложения, кожаная косуха, под ней чёрная байка с капюшоном с белыми надписями на груди, на вид 25-30 лет, это все что успела запомнить последняя потерпевшая.

Вы же знаете, что мы можем позвонить тому, кто пишет комментарий и попросить его подтвердить свои слова. Так и сделали. Похоже, всё правда. Конечно, ни фото, ни видео нет, но милиция запрашивала записи с камер наблюдения (на них ничего нет), и опрашивала жильцов. Некоторых, как нашего собеседника, возили на детектор.

Как рассказала порталу Виртуальный Брест официальный представитель УВД Наталья Сахарчук: в ночь с пятницы на субботу, 28 сентября 2019 года около 1:30 часов, на улице Волгоградской неустановленный мужчина из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения брестчанке. Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК РБ (особо злостное хулиханство). В настоящее время проводятся оперативно- разыскные мероприятия и неотложные следственные действия. Информация, появившаяся в социальных сетях и на отдельных интернет-ресурсах о наличии маньяка в Бресте не является достоверными!

На территории Московского района нет нераскрытых преступлений против половой свободы.