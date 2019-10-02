﻿ Очевидец: слухи о маньяке имеют под собой основание. УВД - работаем, но это точно не маньяк. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очевидец: слухи о маньяке имеют под собой основание. УВД - работаем, но это точно не маньяк

03.10.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера сеть интернет будоражили слухи - якобы в микрорайоне Ковалёво г. Бреста было несколько нападений на девушек. Мол, по городу явно бегает маньяк. УВД вечером опровергло эту информацию - ничего подобного, никаких маньяков не зарегистрировано.

Очевидец: слухи о маньяке имеют под собой основание. УВД - работаем, но это точно не маньяк

фото - иллюстрация

Ну что-же, бывает, частенько такое происходит, когда в интернет кто-то сливает что-то типа шутки, называется - фейк. Но вот что было дальше... Утром под статьей появились комментарии, которые заставили усомниться - а точно ли слухи, это слухи?

Очевидец: слухи о маньяке имеют под собой основание. УВД - работаем, но это точно не маньяк

Вот они:

- А эта информация как раз правда!! Три дня назад, во дворе дома Волгоградская 11, за павильонам была попытка изнасилования девушки, с ножом он ее затащил за павильоны, сломал ей руку, это правда.

- Меня лично допрашивали милиция, моего друга возили на детектор. Это уже 4-й случай подряд. Я вот только понять не могу, почему об этом сразу не предупредят? Почему они не хотят этого признать??? Даже описание есть этого урода, но.... в милиции об этом не распространяются!! Так что девушки, женщины, будьте внимательны, не ходите в позднее время суток сами, просите мужей или парней что б встречали вас!! Берегите себя!

- Жильцы домов волгоградская 11, 9, 3, 12, 18 были все опрошены, многих возили на детектор. Описания маньяка вам на всякий случай. 

- 175-180, плотного телосложения, кожаная косуха, под ней чёрная байка с капюшоном с белыми надписями на груди, на вид 25-30 лет, это все что успела запомнить последняя потерпевшая.

Вы же знаете, что мы можем позвонить тому, кто пишет комментарий и попросить его подтвердить свои слова. Так и сделали. Похоже, всё правда. Конечно, ни фото, ни видео нет, но милиция запрашивала записи с камер наблюдения (на них ничего нет), и опрашивала жильцов. Некоторых, как нашего собеседника, возили на детектор.

Как рассказала порталу Виртуальный Брест официальный представитель УВД Наталья Сахарчук: в ночь с пятницы на субботу, 28 сентября 2019 года около 1:30 часов, на улице Волгоградской неустановленный мужчина из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения брестчанке. Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК РБ (особо злостное хулиханство). В настоящее время проводятся оперативно- разыскные мероприятия и неотложные следственные действия. Информация, появившаяся в социальных сетях и на отдельных интернет-ресурсах о наличии маньяка в Бресте не является достоверными!

На территории Московского района нет нераскрытых преступлений против половой свободы.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вчера сеть интернет будоражили слухи - якобы в микрорайоне Ковалёво г. Бреста было несколько нападений на девушек. Мол, по городу явно бегает маньяк. УВД вечером...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Брестской области задержан распространитель детской порнографии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика