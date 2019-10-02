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В Париже мужчина напал с ножом на полицейский участок, есть погибшие

03.10.2019 15:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Париже мужчина совершил вооруженное нападение на полицейский участок, расположенный на острове Сите. Об этом сообщает BFM TV, информацию об атаке подтверждает Reuters.

По данным телеканала, около 13.00 по местному времени (14.00 по минскому) 3 октября мужчина проник на территорию полицейского участка и нанес ножевые ранения сотрудникам правоохранительных органов. Один из силовиков открыл огонь и убил нападавшего. При этом, по данным источника Reuters в профсоюзе полиции, напавший мужчина сам был сотрудником полиции.

Один из сотрудников полиции получил серьезное ранение, передает телеканал. Позднее представитель профсоюза полицейских сообщил в эфире BFM TV, что еще один полицейский скончался, передает Reuters.

На место происшествия выехали прокурор Парижа и министр внутренних дел. В настоящее время полицейский участок и близлежащую территорию оцепили. Сотрудников штаба эвакуируют. Reuters со ссылкой на сообщение управления общественного транспорта RATP уточняет, что станция метро рядом с местом нападения была закрыта из соображений безопасности.

 
 
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Один из сотрудников полиции получил серьезное ранение, еще один полицейский умер.
 
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