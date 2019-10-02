В Гродненском районе у мужчины пропали десять гусей. Подозревают птицекрада-рецидивиста

Источник материала: Tut.by

В милицию 2 октября обратился житель одной из деревень Гродненского района, который сообщил что в период времени с 16 по 17 июля из хозяйственной постройки были похищены принадлежащие ему 10 гусей. Подробности рассказывает СК.



Фото: СК

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Выяснили, что преступление мог совершить 50-летний житель соседнего Берестовицкого района. У него нашли семерых гусей: один гусь, говорит, сдох, а двух съела лиса.

Подозреваемый задержан. Примечательно, что в 2007 году он уже был осужден за кражу двух индеек.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса (кража).