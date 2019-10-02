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В Париже вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок: четверо правоохранителей убиты
Источник материала: Tut.by
В Париже вооруженный ножом мужчина проник во двор префектуры полиции на острове Сите и напал на полицейских. Четверо из них погибли. Об этом сообщают агентство AFP и телеканал BFM TV.
Как сообщает телеканал BFM TV, жертвами в результате нападения погибла одна женщина и трое мужчин. Нападавший был застрелен правоохранителями. Число раненых пока неизвестно.
Как сообщает AFP, нападавший был сотрудником ведомства: он работал в управлении префектуры по сбору разведданных. Следователи рассматривают версию личного конфликта, сообщает агентство со ссылкой на свои источники.
На место выехал глава МВД Франции Кристоф Кастанер, который отменил свой визит в Турцию, и представители прокуратуры. Также в префектуру прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп.
Здание префектуры полиции оцепили. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи.
Ближайшая к зданию станция метро Сите закрыта,
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Нападавший был застрелен правоохранителями. Число раненых пока неизвестно.
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