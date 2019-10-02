Сегодня в 10.00 на улице Чапаева в Борисове произошло смертельное ДТП

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В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

ГАИ напоминает, что при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо убедиться в безопасности своего выхода на дорогу. При подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам водитель должен заблаговременно снижать скорость независимо от того, имеются ли пешеходы на переходе или нет, а в случае их появления – остановиться и уступить дорогу.