Девушки забрали на улице рюкзак пьяного мужчины и теперь подозреваются в краже

Источник материала: Виртуальный Брест

В брестскую милицию обратился водитель фуры, который вернулся из дальнего рейса. Возвращение на родину дальнобойщик решил отметить, и праздник обошелся ему в 1000 долларов, 500 евро и 400 злотых.







Дело не в том, что посетитель бара не экономил, хотя в рюкзаке лежала зарплата. В ту ночь он стал жертвой воров, которые и прикарманили заработок. После обильных возлияний парень потерял счет времени, а заодно и память: от прошлой ночи осталась головная боль, отсутствие рюкзака и куртки.



Последствия алкогольной амнезии исправили сыщики Ленинского РОВД Бреста. По камерам наружного видеонаблюдения оперативники восстановили путь потерпевшего: покинув бар, ночной променад продолжил по улице Советской, где на лавочке парень познакомился с двумя девушками, находившимся в сопровождении мужчины. Видеозапись демонстрирует, как потерпевший оставляет рюкзак, однако его новые знакомые возвращать его владельцу не спешат. Парень удаляется на поиски такси, а одна из девушек, изучив содержимое рюкзака, забирает его с собой.





Сотрудники угро установили личность мужского представителя троицы, через которого и вышли на ныне подозреваемых в совершении кражи группой лиц. Девушки нигде не работают, в их биографиях не было судимостей. Чужие деньги дамы поделили поровну, одна из них исполнила давнюю мечту – купила телефон и другие женские вещи, вторая рассчиталась с кредитом.