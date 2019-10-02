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Милиция устанавливает личности мужчин из диско-бара и продовольственного магазина

03.10.2019 20:02 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Московским РОВД Бреста устанавливаются личности мужчин. 21 сентября 2019 года около 3:40 находились в диско-баре по адресу: Брест, ул. Пионерская, 48.

Милиция устанавливает личности мужчин из диско-бара и продовольственного магазина
 Милиция устанавливает личности мужчин из диско-бара и продовольственного магазина


Граждан, которым что-либо известно о личности мужчин, просим сообщить по телефонам: 8(033) 640 24 28 (МТС), 275268 или «102».

Милиция устанавливает личности мужчин из диско-бара и продовольственного магазина
 Милиция устанавливает личности мужчин из диско-бара и продовольственного магазина

Московским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины. 23 сентября 2019 года около 10:00 часов находился возле продуктового магазина по адресу: Брест, ул. Я.Купалы, 14.

Милиция устанавливает личности мужчин из диско-бара и продовольственного магазина

Граждан, которым что-либо известно о личности мужчины, просим сообщить по телефонам: 8(033) 640 24 28 (МТС), 275268 или «102». Анонимность гарантируется.

 
Теги: Брест
 
 
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  «Московским РОВД Бреста устанавливаются личности мужчин. 21 сентября 2019 года около 3:40 находились в диско-баре по адресу: Брест, ул. Пионерская, 48. Граждан,...
 
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