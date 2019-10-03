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Под Львовом аварийно сел Ан-12: есть погибшие

04.10.2019 09:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле Львова около семи часов утра 4 октября совершил аварийную посадку Ан-12. Самолет вез груз из Испании в Украину. На борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий груз. Погибли три человека, еще три пострадали, судьба двоих выясняется.


Фото: facebook.com/lavrenyuk.yu

Самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина-АэроАльянс" летел по маршруту Вико (Испания) — Львов. В 6.42 борт запросил разрешение на посадку на аэродроме Львов, в 6.48 самолет пропал с экранов радаров, сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«На аэродроме Львов был объявлен сигнал „Тревога“, сообщено спасательным службам. Через 20 минут экипаж вышел на связь с ГСЧС (Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) и сообщил об осуществлении аварийной посадки на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км от аэродрома. По предварительным данным, есть погибшие», — сообщил Лавренюк.

По данным ГСЧС, на борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате крушения 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна.

Проводится спасательная операция.

 
 
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На борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий груз. Погибли три человека, еще три пострадали, судьба двоих выясняется.
 
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