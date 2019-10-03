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В Борисове продолжается хищение мобильных телефонов

04.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

О том, что со столика магазина по ул. Лопатина похищен мобильный телефон «Ноnоr 9JLite» стоимостью 450 рублей, в правоохранительные органы сообщил Г. 1979 г.р. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил борисовчанин С. 1979 г.р. Похищенное изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь.

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Объектом хищения стал и мобильный телефон марки «Самсунг» стоимостью 170 рублей. Заявление о краже поступило от гражданки С. 1984 г.р., которая сообщила, что неизвестный тайно похитил телефон из ее сумочки. Кроме этого, были похищены деньги – 15 рублей. Сотрудниками Борисовского РУВД установлено, что данное преступление совершил неработающий С. 1979 г.р. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь. 

Фото носит иллюстративный характер

 
 
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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 УК Республики Беларусь в отношении Н. 1977 г.р. Подвыпивший гражданин, находясь в квартире К. 1974 г.р., в доме по ул. Днепровской,...
 
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