В Борисове продолжается хищение мобильных телефонов

Источник материала: Единство

О том, что со столика магазина по ул. Лопатина похищен мобильный телефон «Ноnоr 9JLite» стоимостью 450 рублей, в правоохранительные органы сообщил Г. 1979 г.р. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил борисовчанин С. 1979 г.р. Похищенное изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь.

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Объектом хищения стал и мобильный телефон марки «Самсунг» стоимостью 170 рублей. Заявление о краже поступило от гражданки С. 1984 г.р., которая сообщила, что неизвестный тайно похитил телефон из ее сумочки. Кроме этого, были похищены деньги – 15 рублей. Сотрудниками Борисовского РУВД установлено, что данное преступление совершил неработающий С. 1979 г.р. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь.

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