В Кричеве из-за пожара в общежитии эвакуировали всех жильцов. Четверых спасали с помощью лестницы

Источник материала: Tut.by

В Кричеве 3 октября горело общежитие, сообщили в МЧС. Эвакуировать пришлось 24 человек, четырех спасли с помощью автолестницы. Причина пожара пока не известна.





На возгорание среагировала пожарная автоматика — сигнал поступил спасателям в 06.54. К приезду подразделений МЧС на третьем этаже общежития на улице Смолячкова горела комната, шел густой дым.

Когда начался пожар, внутри горящего блока находились пенсионер и его сын. Они покинули помещение самостоятельно и не пострадали. Из комнаты на пятом этаже здания работники МЧС с помощью автолестницы спасли четверых человек. Эвакуировать пришлось и всех 24 жильцов общежития, в том числе семерых детей. При пожаре никто не пострадал.

Огонь уничтожил имущество в комнате, закопчены стены и потолок блока. Причина возгорания устанавливается.



