|
Из-за короткого замыкания холодильника горела квартира в Гродно. Эвакуировали соседей
Источник материала: Tut.by
Из-за короткого замыкания холодильника в Гродно из жилого дома на Поповича эвакуировали 16 человек,
3 октября, в 6 утра, спасателям сообщили, что горит квартира на 3-м этаже и есть плотное задымление в подъезде. Хозяйка в момент возникновения пожара находилась дома одна. Почувствовав запах дыма, она самостоятельно вышла из горящей квартиры.
Эвакуировали 16 человек с верхних этажей. Никто из них не пострадал.
Пожар потушили. В результате огнем повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире и на лестничной клетке подъезда.
Причина происшествия устанавливается. Основная версия — короткое замыкание холодильника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар потушили. В результате огнем повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире и на лестничной клетке подъезда.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)