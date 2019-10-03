Из-за короткого замыкания холодильника горела квартира в Гродно. Эвакуировали соседей

Источник материала: Tut.by

Из-за короткого замыкания холодильника в Гродно из жилого дома на Поповича эвакуировали 16 человек, сообщает МЧС.









3 октября, в 6 утра, спасателям сообщили, что горит квартира на 3-м этаже и есть плотное задымление в подъезде. Хозяйка в момент возникновения пожара находилась дома одна. Почувствовав запах дыма, она самостоятельно вышла из горящей квартиры.

Эвакуировали 16 человек с верхних этажей. Никто из них не пострадал.

Пожар потушили. В результате огнем повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире и на лестничной клетке подъезда.

Причина происшествия устанавливается. Основная версия — короткое замыкание холодильника.