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В Гродно женщина выбиралась из запертой квартиры с помощью связанных простыней - но упала и разбилась
Источник материала: Tut.by
4 октября около одного из жилых домов Гродно нашли тело женщины,
Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры на 4-м этаже, не удержалась и упала.
Женщина проживала одна, злоупотребляла спиртным. Бывший муж накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел помешать ей пить.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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В Гродно женщина выбиралась из запертой квартиры с помощью связанных простыней - но упала и разбилась
Бывший муж накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел помешать ей пить.
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