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В Гродно женщина выбиралась из запертой квартиры с помощью связанных простыней - но упала и разбилась

04.10.2019 11:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 октября около одного из жилых домов Гродно нашли тело женщины, сообщает СК.


Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры на 4-м этаже, не удержалась и упала.


Женщина проживала одна, злоупотребляла спиртным. Бывший муж накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел помешать ей пить.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
Теги: Гродно
 
 
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Бывший муж накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел помешать ей пить.
 
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