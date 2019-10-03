В Гродно женщина выбиралась из запертой квартиры с помощью связанных простыней - но упала и разбилась

Источник материала: Tut.by

4 октября около одного из жилых домов Гродно нашли тело женщины, сообщает СК.





Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры на 4-м этаже, не удержалась и упала.





Женщина проживала одна, злоупотребляла спиртным. Бывший муж накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел помешать ей пить.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.