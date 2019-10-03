Два пожара в один день

Источник материала: Радзiма





В последний день сентября с интервалом в пять часов в Глусском районе произошло два пожара. Первый, во втором часу дня, случился в Евсеевичах. Начальник РОЧС Андрей Каминский рассказал, что изначально звонок о пожаре поступил в РОВД, а оттуда — к ним. Сообщили, что горит сарай. Первыми к месту происшествия прибыли спасатели Заволочицкого поста, а затем подоспели еще три подразделения — из Глуши Бобруйского района, Пастович Стародорожского района и Глуска. Сарай к тому времени уже горел открытым пламенем. Спасатели действовали быстро и в считаные минуты справились с возгоранием. Несмотря на это, огонь всё же сильно повредил строение — уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в сарае. Люди не пострадали. Хозяева, оба пенсионеры, находились на улице. По факту возгорания РОЧС проводит проверку, устанавливается его причина.







Около семи часов вечера четыре пожарные машины были направлены на тушение пожара в Дуброве. Там ситуация сложилась намного сложнее: одновременно горели дом и сарай. К моменту приезда подразделений всё полыхало. На улице собралось много местных жителей, люди боялись, чтобы пламя не перекинулось на соседние строения. К счастью, всё обошлось — для соседей, но не для жильцов сгоревшего дома. Огонь не пощадил оба строения, уничтожив кровлю, частично стены и перекрытие, а в доме сгорело всё имущество. Хозяева остались без крыши над головой. Местные жители рассказали, что дом был еще добротный, с хорошим ремонтом, с пластиковыми окнами. Всё это постаралась сделать бывшая хозяйка, которой уже нет в живых. Последнее время там проживала ее дочь с мужем. Оба нигде не работали. Почему загорелся дом, а возгорание пошло именно оттуда, предстоит выяснить пожарным.

Андрей Каминский, рассказывая об этих пожарах, отметил, что в обоих случаях люди звонили не к ним, а в милицию. Возможно, растерялись и забыли нужный номер, поэтому в РОЧС напоминают: в случае пожара следует звонить по телефону 101. Не каждый знает, что на территории Республики Беларусь также действует единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), куда можно обращаться за помощью в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других происшествий. Единый номер вызова экстренных служб — 112. В нашем районе все сообщения по номеру 112 поступают в центр оперативного управления Глусского РОЧС. Диспетчер ЕДДС переадресует вызов в необходимые службы экстренного (102, 103, 104) и аварийного реагирования (жилищно-коммунального хозяйства, электросетей и другие) района.