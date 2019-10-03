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В Калинковичском районе мужчина обстрелял дверь местного жителя
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Домановичи Калинковичского района мужчина расстрелял дверь односельчанина. Зачем, теперь
Инцидент произошел вечером 29 сентября. Мужчина был дома и услышал глухой удар в дверь. Он не придал этому особого значения и только утром увидел, что две входных двери — металлическая и деревянная повреждены, а в одной из них застряла пуля.
Оперативники вскоре установили того, кто стрелял. Им оказался 51-летний местный житель. Мужчина во всем признался и рассказал, что после случившегося оружие и патроны утопил в копанке.
Сотрудники милиции проверили дно водоема и нашли 10 патронов, 17 пуль, 9 гильз и два предмета напоминающих ствол оружия. Арсенал оправлен на экспертизу. А стрелок заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство» .
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Инцидент произошел вечером 29 сентября. Мужчина был дома и услышал глухой удар в дверь. Он не придал этому особого значения и только утром увидел, что две входных...
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