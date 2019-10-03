В Гомеле покончил с собой 17-летний учащийся колледжа, социальный сирота

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 4 октября покончил с собой 17-летний учащийся одного из колледжей, социальный сирота.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, Гомельский городской отдел СК проводит проверку по факту смерти парня, тело которого без признаков жизни было обнаружено сегодня возле многоэтажного дома по улице Мазурова. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Один из друзей погибшего рассказал БелаПАН, что накануне трагедии молодой человек высказывал мысли о самоубийстве, так как из-за проблем с поведением его грозили отправить в спецучреждение. Отец и мать парня из-за алкоголизма были лишены родительских прав, и он находился на государственном обеспечении. По словам друга, социальное обеспечение — это около 130 рублей пособия в месяц и питание.

«Он не выдержал», — считает друг погибшего. Вчера, накануне самоубийства, молодого человека задержали за употребление алкоголя, и не в первый раз. «Его инспекторы по делам несовершеннолетних пугали спецшколой. Когда он вернулся из милиции в общежитие, то я видел в его руках нож, он пытался порезать вены. Я посоветовал ему не страдать ерундой. Утром я увидел, что его нет, начал звонить, но не дозвонился. В социальной сети он поставил картинку The End. Потом оказалось, что он спрыгнул с 12-этажки на Мазурова. Причем позвонил еще одному другу и сказал, где он. Тот приехал — и Игорь на его глазах прыгнул с высоты», — рассказал учащийся колледжа.