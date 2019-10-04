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В Гродно мужчину избили, вывезли в багажнике за город и оставили в канаве
Источник материала: Tut.by
34-летнего мужчину вывезли за город в багажнике и бросили в канаве, где он заснул. Об этом
4 октября около 5 часов утра на крыльце ночного клуба по улице Ожешко в Гродно, между двумя посетителями завязалась потасовка: после непродолжительного разговора 27-летний парень ударил 34-летнего оппонента, и тот упал со ступенек. На этом злоключения пострадавшего не закончились: обидчик затащил его в багажник своего автомобиля, вывез за город и оставил в придорожной канаве возле деревни Чещевляны.
В милицию о произошедшем сообщил свидетель инцидента. Он также описал приметы автомобиля. Потерпевшего милиционеры обнаружили там же, где его бросил нападавший. Он спал. К счастью, серьезных повреждений мужчина не получил.
Долго искать зачинщика конфликта тоже не пришлось — сам вернулся в клуб, где был задержан милицией. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 183 УК — «Незаконное лишение свободы». По этой статье предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.
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В милицию о произошедшем сообщил свидетель инцидента. Он также описал приметы автомобиля. Потерпевшего милиционеры обнаружили там же, где его бросил нападавший....
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