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Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей
07.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Начальник ОУР Пинского РОВД Александр Линкевич рассказал подробности двух последних случаев:
– В РОВД обратилось двое жителей района, с заявлением о том, что неизвестное лицо, представившееся сотрудником банка, похитило у них с банковских карт денежные средства в сумме 4000 рублей и 720 рублей соответственно. Установлено, что женщина звонила с абонентских номеров, принадлежащих как белорусским, так и зарубежным операторам, на абонентские номера жителей Пинска и Пинского района. Обладая личной информацией абонентов, мошенница представлялась сотрудником банка и сообщала потенциальным жертвам, что с их карт были похищены деньги. Злоумышленница просила сообщить данные банковских карт или реквизиты для входа в интернет-банкинг, чтобы «сотрудники банка» могли перевести денежные средства на защищенные счета. Жертвы, посчитав, что звонит сотрудник банка, называли эти данные, после чего деньги со счетов исчезали.
В Пинском РОВД дали советы, как не стать жертвой мошенников:
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