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Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей

07.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД, на территории района участились случаи хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт лицами, телефонными мошенниками, представляющимися работниками банка.

Начальник ОУР Пинского РОВД Александр Линкевич рассказал подробности двух последних случаев:

– В РОВД обратилось двое жителей района, с заявлением о том, что неизвестное лицо, представившееся сотрудником банка, похитило у них с банковских карт денежные средства в сумме 4000 рублей и 720 рублей соответственно. Установлено, что женщина звонила с абонентских номеров, принадлежащих как белорусским, так и зарубежным операторам, на абонентские номера жителей Пинска и Пинского района. Обладая личной информацией абонентов, мошенница представлялась сотрудником банка и сообщала потенциальным жертвам, что с их карт были похищены деньги. Злоумышленница просила сообщить данные банковских карт или реквизиты для входа в интернет-банкинг, чтобы «сотрудники банка» могли перевести денежные средства на защищенные счета. Жертвы, посчитав, что звонит сотрудник банка, называли эти данные, после чего деньги со счетов исчезали.

В Пинском РОВД дали советы, как не стать жертвой мошенников:

  • никому не передавайте реквизиты банковских карт или данные для входа в интернет-банкинг, в том числе и сотрудникам банка, выпустившего карту;
  • относитесь бдительно к звонкам, поступающим с международных номеров или посредством мобильных мессенджеров, таких как «Viber», «WhatsApp»;
  • общайтесь с сотрудниками банка только по номерам, указанным в официальных источниках.


Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей

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Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей Телефонные мошенники похитили с карточек двоих жителей Пинского района почти 5 тысяч рублей

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