Женщина получила смертельные ожоги

Источник материала: Кричевская жизнь





20.09.2019 г. поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки (сарая) в д. Хатиловичи. В ходе поверки по пожару установлено, что при переносе баллона со сжиженным газом хозяевами дома внутри сарая, проходя возле нетеплоемкой топящейся печи, хозяйка оступилась. Вентиль газового баллона открылся, в результате чего произошло резкое воспламенение огня от печи. На гражданке загорелась одежда, и она получила ожоги. Бригадой скорой медицинской помощи хозяйка в тяжелом состоянии госпитализирована с диагнозом «термические ожоги пламенем туловища, головы, верхних и нижних конечностей 2,3,4 степени — 93% тела, ожоговый шок, термоингаляционная травма». А 21.09.2019 г., находясь в реанимационном отделении, она умерла.

РОЧС.