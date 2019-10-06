ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина получила смертельные ожоги

07.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Женщина получила смертельные ожоги

20.09.2019 г. поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки (сарая) в д. Хатиловичи. В ходе поверки по пожару установлено, что при переносе баллона со сжиженным газом хозяевами дома внутри сарая, проходя возле нетеплоемкой топящейся печи, хозяйка оступилась. Вентиль газового баллона открылся, в результате чего произошло резкое воспламенение огня от печи. На гражданке загорелась одежда, и она получила ожоги. Бригадой скорой медицинской помощи хозяйка в тяжелом состоянии госпитализирована с диагнозом «термические ожоги пламенем туловища, головы, верхних и нижних конечностей 2,3,4 степени — 93% тела, ожоговый шок, термоингаляционная травма». А 21.09.2019 г., находясь в реанимационном отделении, она умерла.
РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20.09.2019 г. поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки (сарая) в д. Хатиловичи. В ходе поверки по пожару установлено, что при
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Спасли четырех человек, эвакуировали — 24
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика