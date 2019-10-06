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Спасли четырех человек, эвакуировали — 24
07.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
3 октября, в 06.54, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации в здании общежития УКПП «Коммунальник» по ул. Смолячкова, д. 1, ком. 25. А в 06.55 поступило сообщение о пожаре от жительницы общежития.
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3 октября, в 06.54, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации в здании общежития
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