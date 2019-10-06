Спасли четырех человек, эвакуировали — 24

Источник материала: Кричевская жизнь





3 октября, в 06.54, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации в здании общежития УКПП «Коммунальник» по ул. Смолячкова, д. 1, ком. 25. А в 06.55 поступило сообщение о пожаре от жительницы общежития.





По прибытии подразделений РОЧС к месту вызова происходило горение комнаты на третьем этаже, создалось плотное задымление 3-5 этажей. Спасателями пожар был оперативно ликвидирован.

В результате пожара повреждены 2 комнаты (блок) и имущество, находившееся в них, закопчен потолок в коридоре и участок стены снаружи. Пострадавших нет.





В ходе тушения пожара сотрудниками РОЧС при помощи установленной автолестницы из окон 5 этажа спасены 4 человека, из них 1 ребенок, а также эвакуированы 24 человека, в том числе 7 детей.

Причина пожара устанавливается.

Роман Устиненко,

ст. инспектор ГПиВО РОЧС.