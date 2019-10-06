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Спасли четырех человек, эвакуировали — 24

07.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Спасли четырех человек, эвакуировали — 24

3 октября, в 06.54, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации в здании общежития УКПП «Коммунальник» по ул. Смолячкова, д. 1, ком. 25. А в 06.55 поступило сообщение о пожаре от жительницы общежития.

Спасли четырех человек, эвакуировали — 24

По прибытии подразделений РОЧС к месту вызова происходило горение комнаты на третьем этаже, создалось плотное задымление 3-5 этажей. Спасателями пожар был оперативно ликвидирован.
В результате пожара повреждены 2 комнаты (блок) и имущество, находившееся в них, закопчен потолок в коридоре и участок стены снаружи. Пострадавших нет.

Спасли четырех человек, эвакуировали — 24

В ходе тушения пожара сотрудниками РОЧС при помощи установленной автолестницы из окон 5 этажа спасены 4 человека, из них 1 ребенок, а также эвакуированы 24 человека, в том числе 7 детей.
Причина пожара устанавливается.
Роман Устиненко,
ст. инспектор ГПиВО РОЧС.

 
 
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3 октября, в 06.54, в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации в здании общежития
 
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