«Меня в багажнике закрыли. Везут куда-то...» Хроника событий похищения девушки в Бресте и запись звонка в 102 из машины

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест. В областном центре неизвестный похитил 21-летнюю девушку. Произошло это в 8 часов 30 минут возле жилого многоквартирного дома на улице Московской.





Сразу несколько людей стали очевидцами, как молодой мужчина силой затолкал орущую девушку в багажник легкового автомобиля и умчался. История мгновенно обросла всевозможными домыслами, щедро разбавленными ложью. Мы отсеяли непроверенную информацию и пообщались с очевидцами «брестской пленницы».

Запись звонка девушки в 102 из багажника смотрите в программе «Тревожная кнопка»