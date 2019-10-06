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«Меня в багажнике закрыли. Везут куда-то...» Хроника событий похищения девушки в Бресте и запись звонка в 102 из машины

07.10.2019 13:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест. В областном центре неизвестный похитил 21-летнюю девушку. Произошло это в 8 часов 30 минут возле жилого многоквартирного дома на улице Московской.

«Меня в багажнике закрыли. Везут куда-то...» Хроника событий похищения девушки в Бресте и запись звонка в 102 из машины

Сразу несколько людей стали очевидцами, как молодой мужчина силой затолкал орущую девушку в багажник легкового автомобиля и умчался. История мгновенно обросла всевозможными домыслами, щедро разбавленными ложью. Мы отсеяли непроверенную информацию и пообщались с очевидцами «брестской пленницы».

Запись звонка девушки в 102 из багажника смотрите в программе «Тревожная кнопка»

 
Теги: Брест
 
 
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  Брест. В областном центре неизвестный похитил 21-летнюю девушку. Произошло это в 8 часов 30 минут возле жилого многоквартирного дома на улице Московской. Сразу...
 
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