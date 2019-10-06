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Устанавливается личность мужчины в магазине. Предлагают вознаграждение
07.10.2019 17:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около 19:30 часов 04.09.2019 находился в продуктовом магазине по адресу: Брест, ул. Пионерская, д. 42.
Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о вышеуказанном мужчине, сообщить по телефонам 8029-225-04-65 МТС, 8029-729-28-61, или в ОДС Московского РОВД Бреста 8029-7291764 МТС или 102.
Вознаграждение и конфиденциальность гарантированы.
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Около 19:30 часов 04.09.2019 находился в продуктовом магазине по адресу: Брест, ул. Пионерская, д. 42. Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о...
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