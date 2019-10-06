В Молодечно по дороге из клуба домой пропал парень. Его тело нашли в водоеме

Источник материала: Tut.by

Завершен розыск 19-летнего жителя Молодечно, который в ночь на воскресенье ушел из ночного клуба и пропал . Спустя два дня поисков волонтеры нашли его тело, сообщили TUT.BY в поисковом отряде «Ангел».

Ночью 6 октября, примерно в 03.00, молодой человек вышел из бара Black Fox на улице Космонавтов и отправился домой в пригород, деревню Вытроповщина. Но ни дома, ни по месту учебы в минском колледже он так и не появился.

Два дня волонтеры выезжали на место, искали свидетелей и проверяли местность. Во второй половине дня 7 октября его тело нашли в водоеме в парке Победы в центре Молодечно.

В отряде выражают соболезнования родным и близким погибшего. Вероятно, парень утонул — но точную причину смерти будут выяснять эксперты.