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В Молодечно по дороге из клуба домой пропал парень. Его тело нашли в водоеме
Источник материала: Tut.by
Завершен розыск 19-летнего жителя Молодечно, который в ночь на воскресенье ушел из ночного клуба и
Ночью 6 октября, примерно в 03.00, молодой человек вышел из бара Black Fox на улице Космонавтов и отправился домой в пригород, деревню Вытроповщина. Но ни дома, ни по месту учебы в минском колледже он так и не появился.
Два дня волонтеры выезжали на место, искали свидетелей и проверяли местность. Во второй половине дня 7 октября его тело нашли в водоеме в парке Победы в центре Молодечно.
В отряде выражают соболезнования родным и близким погибшего. Вероятно, парень утонул — но точную причину смерти будут выяснять эксперты.
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Точную причину смерти выяснят эксперты.
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