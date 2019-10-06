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Устанавливаются личности мужчин, которые находились ночью в диско-клубе
07.10.2019 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности мужчин, которые находились в ночь с 25 на 26 сентября 2019 года в диско-клубе по адресу: Брест, ул. Пионерская, 48.
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ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности мужчин, которые находились в ночь с 25 на 26 сентября 2019 года в диско-клубе по адресу: Брест,...
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