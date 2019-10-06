Устанавливаются личности мужчин, которые находились ночью в диско-клубе

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности мужчин, которые находились в ночь с 25 на 26 сентября 2019 года в диско-клубе по адресу: Брест, ул. Пионерская, 48.







При наличии информации о личности данных граждан, просим сообщить по телефонам: 8029-7292861 МТС, 8029-2250465 МТС, в оперативно-дежурную службу Московского РОВД Бреста 8029-7291764 МТС или 102.







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