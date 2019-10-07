Наблюдается рост количества хулиганств, сопряженных с повреждением транспортных средств

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Стоит отметить, что лица, совершающие хулиганские действия, ошибочно думают, что разбитое окно в чужом доме, поцарапанное лакокрасочное покрытие автомобиля или проколотое колесо, уголовно не наказуемо.

В конце сентября в деревне Антоневичи Борисовского района у пьяного борисовчанина «виноватым» стал забор. Чем ограждение из металлопрофиля так привлекло мужчину средних лет – неизвестно. Находясь в изрядном подпитии, он беспричинно нанес несколько ударов по ограждению потерпевшего, тем самым оставив вмятины. Очевидцем стал односельчанин, который незамедлительно сообщил о происходящем владельцу дома. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В 50 % зарегистрированных случаях хулиганские действия были направлены на повреждение автомобилей – царапины, вмятины, разбитые зеркала, стекла и т.д. К сожалению, такие случаи за последние месяцы стали не редкими.

Так, на минувшей неделе от рук хулиганов пострадал 27-летний борисовчанин, припарковавший свой автомобиль вблизи д. 10 по переулку Подлесному. Наутро молодой человек обнаружил повреждения на дверях автомобиля. Несколькими днями позже с аналогичными заявлениями обратились жители райцентра, оставившие на ночь свои автомобили по ул. Галицкого, Краснознаменной и Строителей. Во всех случаях пострадало лакокрасочное покрытие автомобилей. По всем фактам возбуждены уголовные дела за хулиганство.

Приведенные факты красноречиво свидетельствуют о том, что чрезмерное стремление продемонстрировать свое превосходство влечет за собой последствия, связанные с уголовным наказанием.

Также стоит напомнить владельцам автотранспортных средств правила, соблюдение которых поможет избежать негативных последствий:

– оставляйте свой автомобиль на охраняемых автостоянках и в гаражах, старайтесь не использовать для этого дворовые территории и плохо освещенные места;

– защитить автомашину помогут противоугонные устройства;

– всякий раз, выходя из машины, убедитесь, что она закрыта;

– не оставляйте на видных местах в салоне автомашины вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников.

Если в отношении вас либо вашего имущества совершено противоправное действие или вы стали его очевидцем, незамедлительно обращайтесь в оперативно-дежурную службу УВД Миноблисполкома по телефонам 8(017) 229 05 90 или 102.