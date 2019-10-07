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В Пинском районе подросток угнал у дачника неисправный мотоцикл

08.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе подросток угнал у дачника неисправный мотоцикл
Как сообщила корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ОИОС УВД Анна Мацкевич, в Пинский РОВД обратился 58-летний пинчанин, с заявлением о пропаже из дачного сарая в Озаричах мотоцикла «ИЖ-Планета-2».

Правоохранители незамедлительно занялись поиском. Спустя несколько часов транспортное средство было найдено в лесу, где его спрятал 15-летний сосед потерпевшего. Выяснилось, что подросток решил покататься на чужом мотоцикле. Школьник взломал хозпостройку, но запустить двигатель транспортного средства не удалось. Тогда парень докатил байк до леса и спрятал там, чтобы после уроков заниматься ремонтом.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

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