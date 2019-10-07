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В Пинском районе подросток угнал у дачника неисправный мотоцикл
08.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Правоохранители незамедлительно занялись поиском. Спустя несколько часов транспортное средство было найдено в лесу, где его спрятал 15-летний сосед потерпевшего. Выяснилось, что подросток решил покататься на чужом мотоцикле. Школьник взломал хозпостройку, но запустить двигатель транспортного средства не удалось. Тогда парень докатил байк до леса и спрятал там, чтобы после уроков заниматься ремонтом.
По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.
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