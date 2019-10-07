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Завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца в Бресте
08.10.2019 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фото: во время проведения следственного эксперимента
Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии (п.2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования уголовного дела следователями проведены осмотры места происшествия и предметов, проверка показаний на месте, следственный эксперимент. Допрошены обвиняемая и свидетели, изъяты записи камер видеонаблюдения, проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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