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Завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца в Бресте

08.10.2019 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщалось ранее, 15 мая 2019 года из учреждения здравоохранения была выписана 28-летняя женщина, родившая 17 марта дочь, при этом местонахождение ребенка было неизвестно. С учетом пояснений женщины следственно-оперативная группа провела осмотр части водоема и береговой линии города. Вскоре сотрудниками милиции на берегу водоема было обнаружено тело ребенка, завернутое в простынь.

Завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца в Бресте


Согласно материалам уголовного дела, 10 мая женщина, не желая исполнять родительские обязанности, находясь в квартире своего знакомого, перекрыла дыхательные пути девочки, в результате чего она скончалась. После этого, желая скрыть совершенное преступление, спрятала тело ребенка в яме на берегу водоема.

Завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца в Бресте

Фото: во время проведения следственного эксперимента

Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии (п.2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователями проведены осмотры места происшествия и предметов, проверка показаний на месте, следственный эксперимент. Допрошены обвиняемая и свидетели, изъяты записи камер видеонаблюдения, проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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  Как сообщалось ранее, 15 мая 2019 года из учреждения здравоохранения была выписана 28-летняя женщина, родившая 17 марта дочь, при этом местонахождение ребенка было...
 
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