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Завершено расследование уголовного дела о распространении гашиша в Минском районе

08.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, в конце апреля текущего года неработающий 26-летний житель Могилева для личного пользования через интернет-ресурс приобрел опасное наркотическое средство – гашиш. В ходе дальнейшей переписки он согласился за вознаграждение распространять наркотики путем закладок.

Так, мужчина приехал на автобусе в Минский район, где разложил 20 закладок по 2 грамма. Фотографии мест их нахождения с координатами отправил интернет-магазину.

Для выполнения следующего задания ему так же необходимо было приехать в Минский район. Там забрать сверток с особо опасным психотропным веществом – мефедрон массой не менее 100 граммов, и разложить его на более мелкие закладки. Мужчина попросил 27- летнего приятеля, жителя Могилева, с которым они неоднократно употребляли гашиш, на автомобиле отвести его.

Оба были задержаны сотрудниками милиции в тот же день, когда в указанном месте из тайника забрали сверток.

В ходе проведенных осмотров в лесном массиве правоохранителями установлены места с приготовленными ранее закладками - восемь свертков с гашишем общей массой 14 граммов. В кошельке и пачке сигарет, находившихся в бардачке автомобиля, обнаружено более 1 грамма гашиша, а также выявлены следы особо опасного психотропного вещества – тетрагидроканнабинола.

По вещественным доказательствам экспертами УГКСЭ по Минской области проведены соответствующие исследования.

          По результатам расследования действия младшего подследственного квалифицированы следствием как незаконный оборот опасных наркотических средств, в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Второму - ранее судимому за совершение аналогичного преступления - вменяются незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств (ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
Теги: Могилев
 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте опасных наркотических средств.
 
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